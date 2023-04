BARI – Tumori: in Italia 65.000 decessi oncologici. Aumenta il numero di donne e uomini che sopravvivono alla diagnosi di tumore, aumenta il tasso di guarigioni e sempre più persone tornano ad avere aspettativa di vita. I dati statistici, fortunatamente, testimoniano l’efficacia dei programmi organizzati di screening. Il cancro, di fatto, è la patologia cronica potenzialmente più prevenibile e, oggi, anche più “curabile”. In linea generale, le cause note delle alterazioni del Dna nella genesi del cancro sono legate allo stile di vita, alle esposizioni ambientali, agli agenti infettivi, nonché a mutazioni genetiche. Di prevenzione oncologica, dunque, si è parlato a Bari con l’appuntamento dedicato alla ricerca e promosso dall’oncologia medica e dalla chirurgia senologica dell’Ospedale San Paolo.

