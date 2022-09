BARI – Quindici giovani artisti, provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Bari e da altre parti d’Italia, selezionati per un workshop che intende trovare delle strategie artistiche per informare sui pericoli dell’amianto e promuovere la bonifica totale delle oltre 30mila tonnellate di amianto ancora presenti in Italia. Si chiama “Fibronit. Il passato delle morti, il futuro della lotta” il progetto dell’artista Gea Casolaro, a cura di Spazio Murat. Il workshop servirà a scoprire Cosa sanno le giovani generazioni della storia della Fibronit e dell’amianto e come il Parco della Rinascita che sorgerà negli spazi della fabbrica barese abbattuta continui a mantenere viva la memoria dei morti e delle lotte contro i danni alla salute provocati dall’amianto