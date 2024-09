Bari, processo CasaPound: il sit in dell’Anpi davanti al tribunale

BARI – L’udienza è durata poco più di mezz’ora ed è stata aggiornata al 21 novembre prossimo ma l’appuntamento delle scorse ore non ha fermato di attivisti dell’Anpi Bari che sono arrivati in via Dioguardi, davanti alla sede del tribunale penale, in occasione del processo contro gli attivisti della sede barese di Casapound, processo che vede alla sbarra 18 militanti di estrema destra per l’aggressione avvenuta a Bari, in via Eritrea il 21 settembre 2018 nei confronti di un gruppo di antifascisti reduci da una manifestazione contro il Ministro Salvini. Gli imputati sono accusati di lesioni aggravate e ricostituzione del partito fascista. L’associazione dei partigiani italiani è parte civile in questo procedimento con il Comune e la Regione Puglia.

