Bari, un percorso per l’inclusività

BARI – Creare percorsi inclusivi per la città di Bari, accessibili a tutti, ideati per e con persone con disabilità. È la mission ‘MacchéO’, il progetto supportato da Genitori Insieme OdV e il Circolo Legambiente Eudaimonia oltre ad altre realtà associative del territorio che punta a creare una nuova educazione al paesaggio nelle nuove generazioni con un occhio ed un’attenzione particolare verso l’ambiente e le persone con disabilità. Il progetto, realizzato con il contributo di 15 ragazzi con diverso spettro autistico, ha la caratteristica di creare vari laboratori tra i quali uno finalizzato alla realizzazione della cartellonistica dei sentieri. E il primo vuole sviluppare “sentieri” di cittadinanza attiva nei quali si tratteranno, lungo gli itinerari urbani della città di Bari, i temi di sostenibilità e partecipazione sviluppandosi per 2,5 chilometri e collegando il Parco di Lama Balice con la Pineta di San Francesco attraversando il lungomare di Fesca-San Girolamo.

