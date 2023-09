Bari, Nasti protagonista con l’Under 21: suo il secondo gol alla Turchia

Il controllo di palla, uno sguardo al portiere e un pallonetto al volo che ha sorpreso l’estremo difensore della Turchia. L’attaccante del Bari Marco Nasti è stato protagonista della vittoria dell’Italia Under 21, che ha battuto 2-0 in trasferta i pari età turchi portandosi a quota 4 punti nel girone di qualificazione agli Europei dopo il pari con la Lettonia. Per l’attaccante del Bari 25 minuti conditi da una rete che lo proiettano con grande fiducia alla trasferta di Pisa di sabato prossimo.

