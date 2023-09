BARI – Vittoria finale e tanta sofferenza. Per l’Italia della pallavolo maschile arriva comunque la semifinale dell’Europeo: battuta l’Olanda dell’italiano Piazza e di un ottimo Abdel Aziz per 3-2. Gara ricca di emozioni e giocata sui nervi e sui dettagli. Lavia protagonista finale ma nei momenti decisivi ha fatto sentire la sua presenza anche Romanò. Adesso c’è la Francia giovedì a Roma.

PRIMO SET – La partita non parte sotto una buona stella. L’Olanda passa in vantaggio, Italia che rimonta e riesce a portarsi sul 13-11: è il momento migliore, poi però gli azzurri accusano l’infortunio di Russo. Cambia la storia del set con gli ospiti che dilagano sino a chiudere sul 19-25. Sul piano psicologico si sentono gli effetti.

SECONDO SET – Qui le cose vanno meglio. E l’Italia detta subito legge: tanti errori olandesi soprattutto in battuta, diversi punti pesanti realizzati da Lavia che trascina la squadra in questo frangente. In evidenza anche Michieletto e Romanò. Il 25-17 finale arriva col monster block finale.

TERZO SET – Qui se possibile i ragazzi di De Giorgi partono fortissimo, addirittura sul 4-1. È il ser soprattutto di Sanguinetti e Galassi, senza dimenticare Michieletto. A chiudere la pratica sfruttando il secondo set point è però Romanò per il 25-16 (che vale il +9).

QUARTO SET – Inizio e prosieguo da incubo. L’Olanda prende il largo e ad un certo punto si porta fino al 10-17. Sembra un vantaggio facile da gestire, ma c’è l’inaspettata riscossa azzurra: una serie di punti utili portano ad una clamorosa rimonta fino al 23-24. Ma non basta per aggiudicarsi il set: finisce 23-25. Serve un quinto per decidere l’incontro.

QUINTO SET – Olanda che si porta sul 2-4 e parte meglio. Ma poi sono Lavia, Michieletto e Romanò a prendere letteralmente per mano la squadra: rimonta e 6-5. Vantaggio che non viene più mollato sino al 15-12 finale: match point a firma di Lavia.

