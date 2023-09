Fidelis Andria, ore bollenti sul mercato: si cerca un esterno, in pole Guida

Il calcio giocato, con il super esordio in campionato coinciso con il rotondo 3-0 rifilato al Nardò, ma non solo: ore caldissime anche sul mercato in casa Fidelis Andria. Il termine della sessione estiva, fissato da programma per venerdì 15 settembre, è sempre più vicino, il club biancoazzurro – com’è ormai noto da tempo – va a caccia di un profilo che vada a completare il reparto avanzato. Occhi rivolti in particolar modo, dopo che l’arrivo di Jefferson ha sistemato il discorso centravanti, su un esterno offensivo over e già pronto per la categoria. I federiciani, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultimissime ore, sarebbero vicinissimi ad acquisire le prestazioni di Michele Guida, classe 1998 da tempo esterno al progetto tecnico di Capuano: il calciatore, reduce da una seconda parte di scorsa stagione vissuta in C con la maglia della Turris, dovrebbe rescindere il contratto che lo lega alla società ionica entro la stessa giornata del 15, per poi trasferirsi alla Fidelis da svincolato successivamente, magari già prima della prossima sfida di campionato sul campo della Palmese. L’accordo con il giocatore già ci sarebbe, adesso si attendono soltanto novità sponda rossoblù.

Sullo sfondo, ma non ancora tramontata, la pista che conduce a un nome ancora più altisonante, quello di Federico Furlan, attualmente svincolato dopo la fine del lungo matrimonio con la Ternana: l’ala ex Bari ha richieste dalla C e vorrebbe rimanere tra i professionisti, probabilmente per questa ragione la trattativa non è mai decollata in modo definitivo. Capitolo a parte quello relativo a Nicola Loiodice: l’Andria ci ha provato nelle scorse ore, ma dalla Team Altamura è arrivato un secco no.

