Taranto: Ciraci, ‘Escludo che col Messina si giochi allo Iacovone’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ore di fervente attesa in casa Taranto per conoscere gli sviluppo legati allo Stadio Iacovone. Intervenuto nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra, l’assessore comunale Cosimo Ciraci ha illustrato le recenti novità legate all’impianto: “Siamo in attesa dell’autorizzazione della Procura per accedere in Curva Sud per verificare, attraverso un tecnico, le condizioni strutturali e gli interventi necessari per rendere agibile la restante parte dello Stadio. L’amministrazione comunale si impegna affinché i tempi siano più celeri, ma non dipende solo da noi. Siamo in costante contatto con la Procura, con i nostri legali e con la società del Taranto, con la quale vi è la massima collaborazione in vista di un intento comune. Tuttavia, ritengo di poter escludere che i rossoblù possano giocare in casa il prossimo incontro”.

