FOGGIA – Sarebbe ad uno stato avanzato la trattativa di cessione del Foggia Calcio ad una società attraverso la consulenza di investimenti statunitense. Questo il comunicato congiunto scritto dalle parti:

“Ho sempre dichiarato che sarei stato disposto ad aprire un dialogo per la cessione del club nel momento in cui, al mio posto, si fosse fatto avanti qualcuno di serio e affidabile. Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito a una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto del club rossonero, corrispondono a verità e confermano le mie intenzioni di lasciare il progetto Foggia in mani solide e sicure, aggettivi che sono sinonimo della società interessata al Calcio Foggia 1920, ovvero la MergersCorp M&A International, marchio specializzato nelle attività di Corporate Finance e Finanza Aziendale. Sono dunque lieto di annunciare che sono in corso trattative avanzate e che le parti stanno lavorando affinchè ci sia una conclusione positiva”.

Di seguito si allega anche il comunicato trasmesso a mezzo stampa da parte della Mergers&Corp M&A Interational:

NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA: MERGERSCORP is a leading American lnvestment Banking Advisory firm that specializes in facilitating mergers and acquisitions far companies across various industries. With a team of seasoned professionals and a track record of successful deals, MERGERSCORP is known far its expertise in guiding clients through complex transactions and achieving favorable outcomes. The company was faunded with the mission of providing strategie and comprehensive advisory services to help businesses navigate the complexities of mergers and acquisitions.

We are pleased to confirm that negotiations with an American Private Equity Fund are underway regarding the potential sale of Foggia Calcio 1920. The owners of the club are in discussions with interested parties and are working towards a successful conclusion. The owners are committed to ensuring the future success and sustainability of the club and are exploring ali options to secure its long-term viability.

Further details will be provided as the negotiations progress.

Yours faithfully

NEW YORK, STATI UNITI D’AMERICA: MERGERSCORP è una società di consulenza di investment banking leader negli Stati Uniti, specializzata nel facilitare le acquisizioni di aziende di vari settori. Con un team di professionisti esperti e una storia di affari di successo, MERGERSCORP è nota per la sua esperienza nel guidare i clienti attraverso transazioni complesse e ottenere risultati favorevoli. La società è stata fondata con la missione di fornire strategie e servizi di consulenza completi per aiutare le aziende a superare le complessità di fusioni e acquisizioni.

Siamo lieti di confermare che sono in corso trattative con un fondo di private equity americano per la potenziale cessione del Calcio Foggia 1920. La proprietà del club sta discutendo con le parti interessate e sta lavorando per una conclusione positiva. I proprietari sono impegnati a garantire il successo futuro e la sostenibilità del club e stanno esplorando tutte le opzioni per garantirne la sostenibilità a lungo termine.

Ulteriori dettagli saranno forniti con il progresso della negoziazione.

Cordiali saluti

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author