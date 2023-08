Bari, Mignani: “Nuovi attaccanti? Credo ne arriveranno due. Ora lavoriamo con ciò che abbiamo”

Michele Mignani, tecnico del Bari, presenta in conferenza stampa la trasferta di sabato sera sul campo della Cremonese. Queste le sue dichiarazioni:

EMERGENZA – “Abbiamo perso due giocatori molto importanti per noi causa infortunio, dobbiamo cercare di trovare soluzioni alternative. Anche l’anno scorso ci siamo trovati in situazioni al limite. E’ anche vero che il mercato è ancora aperto e che mancano due giorni alla partita, intanto lavoriamo con quello che abbiamo”.

EDJOUMA – “Credo che sia un giocatore che già adesso fa vedere quelle che sono le sue caratteristiche, ma che ha bisogno di entrare nel nostro contesto. Ha difficoltà di comprensione di lingua, deve avere del tempo. Si vede che è voglioso e disponibile, fisicamente è arrivato in buone condizioni. Credo che possa fare tranquillamente la mezzala, ma anche giocare sulla trequarti o come punta. In questo momento forse può essere più pronto a giocare più in avanti”.

KOUTSOUPIAS – “Koutsoupias è un ragazzo che abbiamo seguito, ci ha colpito la sua duttilità e la sua freschezza. Si vede che è molto rapido nell’apprendere, rispetto a Edjouma è più avanti su tutti gli aspetti”.

BENALI – “Non è giusto parlare di annata di consacrazione per uno con la sua carriera. Si è presentato in ritiro in forma perfetta, è un giocatore duttile che può giocare anche insieme a Maiello. E’ giusto sfruttare e continuare a utilizzare i calciatori che stanno bene”.

SIBILLI – “Sibilli penso sia un giocatore che ha fatto molto bene nelle ultime tre stagioni a Pisa, gli manca veramente poco per fare quel salto di qualità. E’ nel pieno della sua carriera, a 27 anni, ha margini di miglioramento ed è disponibile a fare tutto. Può fare un po’ tutti i ruoli offensivi”.

POSSIBILE 4-3-2-1? – “Bisogna fare di necessità virtù. Non dimentichiamo che abbiamo due punte di ruolo che sono Nasti e Scheidler, dobbiamo capire se continuare con la nostra idea di base o se modificare qualcosina”.

PUCINO E DI CESARE – “Pucino è un giocatore affidabile, per me è un titolare come gli altri, al pari di Dorval può giocare tanto a destra quanto a sinistra. Di Cesare? All’età che ha gli fa bene riposare una domenica. Questa è una settimana tosta, dopo Cremona abbiamo Cittadella e Ternana”.

BARI DIVERSO DALLO SCORSO ANNO – “Quando cambi così tanti giocatori offensivi non puoi pensare di riproporre le stesse cose fatte nello scorso anno. Abbiamo giocatori diversi, resta il fatto che dobbiamo provare a vincere le partite. Ora dobbiamo ricostruire, pur sapendo che ancora non abbiamo ancora tutti i pezzi a disposizione. Probabilmente servirà più tempo per vedere all’opera il Bari che pensiamo”.

GLIOZZI E ARAMU – “Gliozzi e Aramu sono due calciatori a cui sono legato, ho fatto insieme a loro una stagione”.

ALMENO DUE ATTACCANTI – “Le mie esigenze sono le stesse della società. E’ chiaro che l’infortunio di Menez ci complica le cose: è evidente che dobbiamo pensare a un suo sostituto. Credo che un paio di attaccanti dovranno arrivare ancora. Se dovesse uscire qualcuno, può succedere che negli ultimi giorni di mercato ci siano ulteriori movimenti”.

CHI AL POSTO DI DI CESARE? – “Zuzek e Matino sono due soldati, tutti gli allenatori li vorrebbero come prime alternative, sono entrambi affidabili, sicuramente uno dei due giocherà a Cremona”.

TERZINO SINISTRO – “Dobbiamo coprire quella casella con un calciatore che credo arriverà a breve. Cerchiamo sempre un’alternativa che sia di pari livello rispetto all’altra”.

