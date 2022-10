“Siamo delusi perché nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Parma creaando i presupposti per pareggiare. Nonostante le due sconfitte di fila ho fiducia e devo trasmetterla alla squadra”. È il pensiero di Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il ko di misura al Tardini con il Parma in Coppa Italia.