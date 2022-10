“Il Parma è una squadra forte, che gioca a calcio, ma noi abbiamo regalato 10/15 minuti in cui non riuscivamo a far girare la palla. Abbiamo provato a raddrizzarla, ma non ci siamo riusciti. Tutta la squadra voleva vincere per avere la possibilità di andarsela a giocare a San Siro con l’Inter. Pazienza, ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla sfida di Frosinone: dopo due sconfitte di fila, dobbiamo tornare a vincere”. Così Rubén Botta, fantasista del Bari, dopo il ko con il Parma in Coppa Italia.