Bari, Longo: “Vittoria merito dei ragazzi, insistiamo su questa strada”

L’allenatore del Bari Moreno Longo commenta così il successo contro il Frosinone, che mancava da

“Sono contento di questa vittoria, perché è arrivata con ottimi contenuti. Abbiamo interpretato la partita in maniera corretta, abbiamo cercato di prepararla in questo modo, volevamo palleggiare e smorzare la loro reazione. Faccio i complimenti a loro: bravi per la personalità: abbiamo fatto una prestazione propositiva fuori casa, è un passo avanti per la nostra costruzione”.

La squadra ha sempre e comunque cercato di dominare anche in trasferta, stiamo cercando di non snaturarci, sia in trasferta che in casa. Mi sono arrabbiato quando abbiamo affrontato la situazione con sufficienza. Ora dobbiamo insistere, perché quando le cose sembrano facili cambiano velocemente”.

