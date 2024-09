Fasano, Iannini: “Passo indietro per noi, dobbiamo lavorare per trovare la giusta alchimia”

Il tecnico del Fasano, Gaetano Iannini, ha commentato la sconfitta interna di quest’oggi con il Gravina per 0-2 della sua formazione ai nostri microfoni:

“È stata una partita sottotono per noi. Un passo indietro sotto il il profilo del gioco, dell’attenzione. Il Gravina ha meritato di vincere e noi dobbiamo lavorare per trovare la giusta alchimia tra di noi. Abbiamo patito i primi 15’: loro sono stati bravi nel palleggiarci, noi nella fase dinamica abbiamo fatto fatica ad andarli a prendere. Ci siamo abbassati, arrivava la palla sugli esterni e ci hanno messo in difficoltà con i traversoni verso l’area di rigore. Nel secondo tempo abbiamo iniziato anche bene, poi dopo aver preso gol abbiamo vissuto una fase confusionaria. Dovrò toccare i tasti psicologici”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author