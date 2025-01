Bari, l’esito degli esami di Lella: escluse lesioni

In serata arrivano discrete notizie in casa Bari: l’esito degli esami di Nunzio Lella ha scongiurato la presenza di lesioni con il calciatore già a lavoro per recuperare dai guai fisici. La nota ufficiale del club biancorosso:

“SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nunzio Lella dopo il problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida contro il Cesena di sabato scorso, hanno evidenziato un infortunio muscolare non strutturale (senza rottura delle fibre muscolari) del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero con carichi di lavoro crescenti sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso.”

