Zauri applaude il Foggia, chiede rinforzi e ammette: “Murano valuta l’addio”

Il filo tra una sconfitta che avrebbe assolutamente gridato vendetta ed una vittoria di lusso clamorosamente sfiorata è stato sottilissimo. Il gol di Emmausso al 90’ rappresenta l’esatta via di mezzo, per un Foggia sì non impeccabile ma diverso dal solito, pimpante, coraggioso, a tratti autorevole, contro una delle giganti, il Benevento, di questo campionato. Il tutto dopo una settimana di voci, partenze (per ultima quella di Millico), incertezze e contestazioni. A mister Zauri il merito di aver estraniato la squadra da tutto ciò.

Nel servizio le parole del tecnico sulla situazione Murano e sulle imminenti strategie di mercato.

