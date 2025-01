Raffaele si gode il suo Cerignola: “Grandi segnali di maturità”

Vittorie come quella di Potenza possono indirizzare in positivo una stagione, un Cerignola corsaro così come al “Viviani” forse non lo si era mai visto. Un successo, in uno scontro diretto, che non è valso la vetta ma l’ulteriore consapevolezza di essere lì, seduta al tavolo di chi sogna il massimo traguardo.

Un primo tempo martellante, una ripresa gestita con lucidità, i principi di questo Cerignola sono ben chiari, una squadra che intanto sembra aver anche imparato da qualche sbavatura del passato, come sostenuto da mister Raffaele: le parole del tecnico nel servizio.

