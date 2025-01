Cerignola, interesse concreto per Sorrentino della Cavese

Il Cerignola resta protagonista in questa sessione invernale di calciomercato: il club ofantino, pronto ad annunciare l’arrivo in prestito del centrocampista Ed McJannet dal Lecce, si è fiondato su Daniele Sorrentino, attaccante della Cavese autore finora di 5 reti in campionato. L’eventuale arrivo del classe ’97 potrebbe comportare l’uscita di Sulayman Jallow, attenzionato da diverse squadre, tra cui il Messina e la stessa Cavese che sarebbe, in tal caso, costretta a sostituire Sorrentino nel reparto offensivo.

