Trapani, inizia già a scricchiolare la panchina di Ezio Capuano

Aria pesante in casa Trapani. Dopo la sconfitta con la Juventus Nex Gen e l’addio di Facundo Lescano la società avrebbe avviato una serie di riflessioni sull’allenatore Ezio Capuano. In particolare sarebbero emersi degli attriti tra alcuni atleti e il tecnico che, con ogni probabilità, porteranno ad un confronto nelle prossime ore. Per la eventuale sostituzione si pensa all’ex Casertana Cangelosi.

