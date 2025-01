Bari, l’Avellino supera tutti per Emmanuele Matino

Dopo una stagione in cui ha collezionato 17 presenze con la maglia del Bari per Emmanuele Matino, difensore centrale classe ‘98, potrebbe esserci il ritorno in quella Serie C. Negli ultimi giorni il calciatore è finito nel mirino di diversi top club della categoria ma nelle ultime ore c’è stato il sorpasso dell’Avellino che ha trovato l’accordo sia col calciatore che con il Bari. Matino si trasferirà in Puglia a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2027.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author