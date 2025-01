Taranto, Mastromonaco nel mirino del Trapani: possibile trattativa con Capuano

La situazione tra il Taranto e Gianluca Mastromonaco è in continua evoluzione. Il calciatore rossoblù ha suscitato l’interesse di diverse squadre nelle ultime settimane. Oltre ai club come Novara, Pro Vercelli, Arzignano e Pineto, si è recentemente aggiunto anche il Trapani, allenato dal tecnico Ezio Capuano, da poco arrivato in Sicilia. Capuano sembra intenzionato a portare Mastromonaco nella sua squadra, ma al momento non è chiaro se l’interesse si tradurrà in una trattativa concreta. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi che chiariranno le intenzioni del giocatore

