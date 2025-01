Cerignola, Tentardini passerà al Gubbio. Ad ore gli annunci di Achik e Volpe

Manca soltanto il crisma dell’ufficialità per il trasferimento di Alberto Tentardini al Gubbio, il Cerignola cederà il suo esterno sinistro a titolo definitivo dopo averlo acquistato, un anno e mezzo fa, dal Catanzaro. Il classe ’96 è già in Umbria e saluta i gialloblù dopo 47 presenze, di cui 16 nella stagione corrente. L’ufficialità potrebbe già arrivare nella giornata di domani, venerdì 3 gennaio.

Lo stesso si può dire per gli arrivi di Ismail Achik e Giovanni Volpe che oggi hanno raggiunto la cittadina dauna, nelle prossime ore i due esterni offensivi potrebbero essere annunciati, da capire se potranno burocraticamente essere a disposizione per la trasferta a Messina di domenica 5 gennaio.

