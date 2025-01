Serie D/H, Ugento-Nocerina: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella riunione del 30 dicembre, ha evidenziato criticità legate alla partita Ugento-Nocerina, in programma domenica 5 gennaio. Su richiesta del Comitato, Natalino Domenico Manno, prefetto di Lecce, in accordo con il questore ha ordinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per garantire sicurezza e prevenire eventuali disordini durante l’evento.

