Bari, Lacarra (PD): ‘Gasparri attacca per disperazione’

“Si è sentito chiamato in causa dalle polemiche degli ultimi giorni e ci ha tenuto immediatamente a ricordare a tutti chi è che brandisce il manganello da vero professionista. Gasparri non è un caso disperato, ma un caso di pura disperazione”. Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

“A meno di due giorni dal voto, Gasparri decide di regalare un altro titolo ai giornali, probabilmente nel tentativo di salvare il centrodestra barese da un risultato elettorale molto negativo. Non sapremmo spiegarci altrimenti questa ennesima uscita contro Emiliano e Decaro, che se non è gratuita come sospettiamo, allora fa sorgere inevitabilmente una serie di interrogativi: come fa Gasparri a sapere che la Commissione di accesso ha ‘molto materiale’ contro il centrosinistra? A che titolo il senatore di Forza Italia ha avuto accesso a quei documenti?”.

”Insomma, se non fosse una boutade delle sue, saremmo davanti a una nuova preoccupante prova dell’uso politico degli strumenti e degli organi a presidio della legalità e della giustizia”, conclude Lacarra.

