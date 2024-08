Bari, la priorità resta rafforzare la difesa. Magalini valuta Yalcin, Melegoni e Masini

Qualche giorno e il Bari esordirà ufficialmente in campionato contro la Juve Stabia, nella gara in programma sabato sera alle ore 20.30 allo stadio San Nicola. La squadra di Moreno Longo ha accolto Valerio Mantovani e ha salutato da poche ore l’esterno Ismail Achik, che si è trasferito in prestito secco all’Ascoli fino al termine della stagione dopo un’annata in cui ha raccolto un gol e un assist con la maglia biancorossa e l’attaccante Matteo Ahmetaj, che lascia il club biancorosso dopo alcune apparizioni in panchina ma senza nessuna presenza da titolare. Prosegue nel frattempo anche il calciomercato con Longo che aspetta due difensori e un giocatore offensivo. Biraschi ha rifiutato al momento tutte le proposte arrivate dalla Serie B mentre potrebbe riaprirsi la pista che porta a Ceccherini del Verona, sul quale, però è in vantaggio la Cremonese. Longo spera di continuare sulla buona falsariga della prestazione vista a Cremona contro un avversario che sulla carta è di gran lunga inferiore alla squadra di Stroppa. Sul fronte mercato, infine, Magalini e Di Cesare stanno valutando l’attaccante Yalcin (9 reti lo scorso anno con il Karagumruk, dov’era compagno di squadra di Lasagna), e i centrocampisti Melegoni (28 presenze e 1 gol con la Reggiana nel 2023/2024) e Masini (25 presenze e 2 reti all’Ascoli in B lo scorso anno) di proprietà del Genoa.

