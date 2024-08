Taranto smentisce trattative in corso con gruppi imprenditoriali

Attraverso una nota, il “Taranto Football Club 1927 smentisce categoricamente le notizie riguardo presunte trattative in corso con gruppi imprenditoriali. Il club chiarisce che, al momento, non vi è alcuna negoziazione credibile in atto. Inoltre, la società nega che vi siano stati o vi saranno incontri, né nella giornata odierna né in quella di venerdì, per discutere ipotetiche trattative. Il sodalizio rossoblù invita gli organi di stampa a verificare le informazioni direttamente con la società prima di pubblicare notizie infondate, evitando così di arrecare danni al club”, conclude la nota.

