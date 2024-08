Bari, superata quota 6200 abbonamenti. Con la Juve Stabia al momento 10600 presenze allo stadio

Il Bari ha superato quota 6200 abbonamenti venduti. Questo il dato a tre giorni dalla sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato alle ore 20.30 allo Stadio San Nicola. 4400 i biglietti per la gara staccati fino a questo momento (150 per la tifoseria ospite) con lo stadio che al momento conta quasi 11mila presenze.

