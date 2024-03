Bari, la piccola Carmen è stata ritrovata

BARI – Sarebbe stata ritrovata all’alba in un giardino del quartiere Picone di Bari la bambina di nove anni di cui si erano perse le tracce ieri sera, intorno alle 20. Carmen si sarebbe allontanata dal quartiere Madonnella. Immediate le ricerche attivate dalla segnalazione della mamma ai carabinieri. È possibile che la ragazzina fosse in compagnia di un 14enne. Dalle primissime indagini, infatti, Carmen sarebbe andata via con lui ieri sera.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author