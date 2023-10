Bari, il neo prefetto visita la Legione Carabinieri Puglia

BARI – Il prefetto di Bari, Francesco Russo, questa mattina ha fatto visita alla caserma Bergia” per visitare il Comando della Legione Carabinieri “Puglia”. Ad accoglierlo è stato il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, recentemente insediatosi al Comando della Legione, accompagnato dal Comandante Provinciale di Bari, colonnello Francesco de Marchis che, nell’occasione, hanno illustrato le attività in corso e le peculiarità delle aree di competenza. Russo, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, ha voluto esprimere parole di apprezzamento, ringraziando l’Arma per le attività svolte sul territorio, per il contributo offerto dall’istituzione nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità e per la capacità di trasformare in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato. Al termine dell’incontro, il prefetto ha scritto un proprio pensiero sul libro d’onore all’interno dell’ufficio del Comandante della Legione.

