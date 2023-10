Bari: bimbo di 3 anni dimenticato in scuolabus, licenziata assistente

L’azienda che gestisce il servizio scuolabus per l’istituto Falcone-Borsellino del quartiere San Paolo di Bari ha licenziato l’accompagnatrice che, nella mattinata di mercoledì 11 ottobre, non si è accorta della presenza di un bambino di tre anni sul bus lasciando il piccolo nel mezzo per alcune ore anziché farlo entrare in classe. L’autista è stato invece sospeso dal servizio. Paola Romano, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bari, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna.

