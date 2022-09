BARI – Tra gli altopiani del Gargano i Malatesta e i Camporeale si contengono il territorio, rivali da tanto tempo. La faida tra i due clan viene riaccesa quando Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, si innamorano. Un amore impossibile da realizzare, non solo perché lei è sposata, ma soprattutto perché proibito. Ed è proprio questo amore tormentato e passionale a innescare la miccia che porterà allo scontro e in seguito a una guerra tra le famiglie. Dopo il successo a Venezia, la storia d’amore sullo sfondo della Quarta Mafia arriva nelle sale italiane. ‘Ti mangio il cuore’ del regista pugliese Pippo Mezzapesa ha avuto già ottimi riscontri al box office. Una pellicola cruda e passionale, valorizzata anche dalla scelta stilistica del bianco e nero. Protagonista della pellicola girata ad Ascoli Satriano, la cantante Elodie, alla sua prima vera esperienza davanti alla macchina da presa. Calorosa l’accoglienza al cinema Galleria di Bari dove l’artista non si è sottratta ai selfie con i fan