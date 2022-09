MOLFETTA – Si sarebbero presentati a casa di una 91enne fingendosi tecnici del gas per derubarla ma il colpo non è andato a buon fine grazie alla tempestiva reazione della donna. I carabinieri di Molfetta, nel nord Barese, hanno posto ai domiciliari tre persone, accusate di tentato furto. I fatti si riferiscono al 7 maggio scorso quando i tre arrestati avrebbero tentato di entrare in casa dell’anziana camuffandosi da tecnici del gas e chiedendo di poter controllare prima il contatore e poi la caldaia. Ma La reattività della donna ha permesso di scongiurare il peggio. La 91enne, infatti, dopo averli messi alla porta, ha fornito ai militari le informazioni utili per ricostruire, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria di Trani, l’accaduto e consegnare i presunti criminali alla giustizia. Di qui il monito dei carabinieri: conoscere le tecniche adottate dai truffatori per raggirare gli anziani è il primo passo per difendersi. I militari, infatti, continuano con la campagna d’informazione, incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie, mettendo in guardia le persone anziane dalle principali tecniche messe in atto dai truffatori.