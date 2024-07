Bari, ecco Radunovic: tolse la A ai biancorossi con il Cagliari

E’ la sera dell’8 giugno del 2023: Cagliari e Bari si ritrovano di fronte all’Unipol Domus per l’andata della finale playoff di Serie B. In palio c’è un pass per l’attesissimo ritorno in Serie A al termine di una stagione eccezionale per la squadra biancorossa, neopromossa e reduce dal terzo posto in campionato: i sardi vanno in vantaggio con Lapadula, i pugliesi la riprendono all’ultimo istante con un rigore di Antenucci. Nel mezzo una marea di rimpianti, una serie innumerevole di occasioni non concretizzate per colpa della serata di grazia vissuta dall’estremo difensore rossoblù, da Boris Radunovic, il portiere che si appresta adesso, a poco più di un anno di distanza da quel momento, a diventare un nuovo calciatore della squadra di Longo. C’è anche la sua firma nel sogno massima serie svanito sul più bello in casa barese, c’era lui nella porta del San Nicola nella sera dell’ormai tristemente noto gol di Pavoletti, ci sarà lui tra i pali biancorossi nella stagione che verrà. Il Bari si appresta ad accogliere il successore di Brenno, il titolare da affiancare a Marco Pissardo.

Obiettivo quello di annunciarlo entro le prossime ore, entro l’amichevole di mercoledì contro la Salernitana, l’occasione per celebrare Valerio Di Cesare; l’ex capitano sarà omaggiato poco prima del fischio di inizio dell’incontro, poi dalle 20:30 sarà calcio vero al cospetto di una compagine che sarà avversaria anche nel prossimo campionato di B. Probabile una conferma in toto dell’undici che aveva iniziato l’ultima amichevole contro il Frosinone, con Lasagna riferimento avanzato, supportato da Sgarbi e Sibilli.

