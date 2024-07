Team Altamura, ecco Acampa e Bernardotto. Ufficiale il centrocampista, in chiusura l’attaccante

La Team Altamura si assicura un centrocampista e un attaccante. È cosa fatta ormai l’acquisto a titolo definitivo di Davide Acampa, centrocampista classe 2003. Acampa è cresciuto nelle giovanili del Napoli per poi passare al Rimini in Lega Pro, dove nella scorsa stagione ha giocato per metà campionato collezionando 7 presenze, nella seconda parte del campionato è stato ceduto con la formula del prestito al Renate, collezionando altre 6 presenze.

Bernardotto, invece, è un attaccante classe 1997. L’ex Avellino arriverebbe a titolo definitivo dal Giugliano, dove ha un contratto in scadenza a giugno.

