Bari, dal Napoli poco più di 5 milioni per Cheddira e Caprile

Il Napoli ha pubblicato il suo bilancio e i tifosi del Bari hanno potuto così leggere le cifre incassate dalla società biancorossa per Walid Cheddira ed Elia Caprile.

Secondo i dati ufficiali, la società di Aurelio De Laurentiis ha investito complessivamente 5,2 milioni di euro per assicurarsi i due giocatori scoperti da Polito a Bari. Nel dettaglio, Cheddira è stato acquistato dal Bari per 3 milioni, mentre Caprile è stato prelevato dalla squadra pugliese per 2,2 milioni.

