BARI – Cominciano a delinearsi posizioni e schieramenti in vista delle elezioni comunali nel capoluogo regionale pugliese. Il fermento politico si arricchisce con le dichiarazioni di Stefano Franco Presidente Provincia Bari Italia Viva.

“Apprendiamo, afferma Franco, dell’azzeramento di tutte le candidature del Pd per le comunali di Bari del prossimo anno. Alla vigilia dell’incontro del tavolo di centro-sinistra previsto per domani 20 novembre, Italia Viva comunica che, qualora l’avvocato Laforgia confermerà la propria candidatura, non avrà problemi a sostenere la stessa.

Riteniamo infatti fondamentale in questa fase delicata dimostrare compattezza e unità di intenti come coalizione. Inoltre riteniamo prioritario iniziare a dialogare sui temi, in modo da certificare in maniera chiara quale sarà la visione di Città che come forze politiche intendiamo costruire e su cui chiederemo supporto agli elettori.

Il lavoro del tavolo del centro-sinistra, a cui Italia Viva ha sempre fornito massimo sostegno, deve ora concentrarsi sui baresi e sul loro diritto di vivere in una Città universitaria, plurale, europea che si troverà ad affrontare nei prossimi anni importanti sfide a livello locale ed internazionale.

Infine, scrive Franco, siamo ben consapevoli che la grande sfida che ci aspetta è quella della gestione dei fondi del PNRR e riteniamo che l’avvocato Laforgia sia per tutti a riguardo un garante della legalità.”

