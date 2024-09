Bari colpita da un violento acquazzone: allagamenti e disagi

Un forte acquazzone accompagnato da violente raffiche di vento ha colpito Bari nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, causando gravi disagi. I sottovia Duca degli Abruzzi e Bruno Buozzi sono stati chiusi a causa degli allagamenti per poi essere riaperto. mentre altri sottopassi cittadini con criticità sono monitorati dalla Polizia Locale. Un fulmine ha provocato un blackout temporaneo nel centro città, lasciando al buio anche alcuni uffici comunali. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in diversi locali ai piani bassi, mentre il vento ha danneggiato ombrelloni nei dehors di bar e ristoranti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author