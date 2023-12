Bari, Cgil e Uil ancora in piazza contro il Governo

BARI – “I salari restano stabili mentre il costo della vita aumenta. In tutto davanti a una manovra di bilancio che non pensa affatto a lavoratori e pensionati”. Si accende la piazza a Bari con lo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. Il claim è “Adesso Basta” e a ribadirlo dal palco ai piedi della prefettura del capoluogo è arrivato il numero uno dell’Unione Lavoratori, PierPaolo Bombardieri. Una adesione imponente che ha colorato di rosso e azzurro corso vittorio Emanuele. In tantissimi per dire No a una manovra finanziaria ritenuta “iniqua e che non aiuta nessuno”. Dal palco, le testimonianze dei tantissimi che hanno deciso di astenersi dal lavoro per manifestare tutto il dissenso a questo governo.

