Bari, centro anziani: un Ferragosto per non sentirsi soli

BARI – L’estate – e soprattutto agosto – è il periodo più critico per gli anziani che spesso restano da soli. Fortunatamente ci sono delle realtà cittadine che si attivano contro la solitudine. È la rete welfare comunale che si mette in moto e organizza anche per gli over 75 una serie di attività proprio come accade al centro anziani Gea di via dante che per questo fine settimana di ferragosto ha organizzato feste e pomeriggi danzanti. Qui si organizzano attività ricreative oltre al fatto che c’è una sorveglianza telefonica costante su centinaia di anziani che offre un supporto psicologico con i suggerimenti su cosa mangiare e resistere all’afa.

Il tutto rientra nelle attività messe in campo dall’Assessorato al Welfare del comune di Bari che garantisce dalla distribuzione dei pasti all’unità di strada, dal pronto intervento sociale al Centro antiviolenza comunale: operatori e volontari infatti continueranno a garantire assistenza a chi si trova in una condizione di necessità.

