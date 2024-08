Bari, ultime limature alla giunta di Vito Leccese

Bari – Ultime limature alla prima giunta di Vito Leccese a Bari: tris di esterni per la Convenzione, che potrebbe chiedere anche lo slot di vicesindaco. Tempo fino a mercoledì per far quadrare i conti: in agenda, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio.

