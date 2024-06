Bari, blitz antidroga e armi: 5 persone arrestate

Mercoledì 12 giugno, i Carabinieri di Bari Centro hanno eseguito una serie di arresti nel corso delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti nel centro cittadino.

Sono stati arrestati in flagranza di reato un cittadino barese e quattro albanesi, tre dei quali accusati anche di detenzione di arma clandestina, con ulteriori valutazioni previste nelle fasi successive con il contributo della difesa.

L’operazione è iniziata nella mattinata quando i Carabinieri hanno fermato, in via Glomerelli, T.P., 41enne barese con precedenti di polizia, che trasportava 515 grammi di eroina. Successivamente, le indagini si sono concentrate sull’abitazione di M.F., 65enne albanese. La perquisizione ha portato al sequestro di 6,3 kg di eroina, un’arma clandestina, 17 proiettili, 30.365 euro in contanti, una pistola ad aria compressa, un serbatoio monofilare e un silenziatore. Altri due albanesi, V.A. (34 anni) e C.L. (25 anni), sono stati trovati in possesso del materiale.

Le indagini hanno poi portato i Carabinieri a un casolare si Modugno, dove V.A. deteneva strumenti per il taglio e confezionamento della droga. Durante l’operazione, un quarto cittadino albanese, N.A. di 35 anni, è stato fermato nei pressi del casolare e trovato in possesso di 927 grammi di eroina e 800 euro in contanti nella sua abitazione.

Infine, nell’ambito delle ricerche per individuare il domicilio di N.A., è stato deferito in stato di libertà K.A., un cittadino gambiano di 28 anni, trovato in possesso di 31 grammi di marijuana e 43 grammi di hashish, suddivisi in dosi.

Il PM di turno ha disposto la traduzione degli arrestati presso la locale casa circondariale. Durante l’udienza di convalida del 14 giugno, il GIP di Bari ha confermato tutte le misure precauzionali, ordinando la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

