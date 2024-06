Un uomo di Giovinazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante una perquisizione nella sua casa nel centro storico di Giovinazzo, la Polizia ha trovato 10 kg di droga circa: 2 kg di ecstasy, 5 kg di ketamina, 2,5 kg di anfetamina e alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

L’indagine è stata avviata dalla squadra mobile di Bari a seguito delle segnalazioni di un frequente via vai di giovani, frequentatori della movida barese e dei locali notturni dell’hinterland, nei pressi dell’abitazione dell’arrestato.

La Polizia ha evidenziato in una nota che la droga sequestrata è principalmente utilizzata da consumatori giovani e viene commercializzata anche in raduni e feste non autorizzate.

