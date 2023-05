BARI – Leonardo Benedetti commenta così il pareggio del Bari contro il Cittadella: “C’è amarezza, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Dopo il gol segnato non abbiamo gestito benissimo la palla. Bisogna pensare alla prossima partita, abbiamo ancora tante battaglie da fare e gestire. Dopo il gol abbiamo avuto modo di poter gestire meglio il risultato ma non siamo stati bravi e lucidi. Dispiace non averla portata a termine del modo giusto. Le condizioni meteo? Il campo era pesante, il Cittadella forse è riuscito a prenderci meglio alti. Ma non cerchiamo alibi”.

