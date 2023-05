BARI – È amareggiato mister Mignani per il pareggio ottenuto dal Bari contro il Cittdella: “Sono due punti persi per come si è messa. Certo il pareggio rimane complessivamente giusto ma quando passi in vantaggio devi avere la forza per portarla a casa. Ci sono state giornate migliori, altre volte hai vinto alla fine della partita. Il dispiacere è grosso, pensavamo di andare a vincere questa partita. Il Cittadella comunque è una squadra che non molla mai e lo sta dimostrando durante l’arco di questo campionato. Il lumicino di speranza comunque non si è ancora spento del tutto, proveremo chiaramente a tenerlo vivo fino alla fine”.

E ancora: “La squadra fisicamente sta bene e anche se il primo tempo non era stato bello comunque c’era tutta una ripresa per recuperare. Abbiamo sfruttato l’angolo ma non è bastato. Il gol preso? Era evitabile bisognava arrivare prima di loro sulla palla. Non è sempre facile giocare per vincere”.

Su Mazzotta: “Non valuterò mai la prestazione di un giocatore per un errore commesso. Oggi ho scelto lui ma se avessi scelto altri non sarebbe cambiata la sostanza del mio discorso. Faccio delle scelte e mi regolo su questo”.

Sui prossimi impegni: “Il Genoa ha un grosso vantaggio su di noi. Bisognerà chiaramente fare anche un ragionamento sulla gestione dei calciatori. Penso a Folorunsho. Per il resto i ragazzi stanno bene”.

