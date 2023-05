Il Bari si fa raggiungere dal Cittadella e spreca l’occasione per accorciare dal Genoa

BARI – Il Bari si fa raggiungere a meno di dieci minuti dalla fine dal Cittadella perde una grossa occasione per accorciare dal Genoa. Con l’1-1 del San Nicola i biancorossi restano a -6 dai liguri, fermati 0-0 al Bolzano dal Sudtirol, che resta a -7 da Di Cesare e compagni. Fa ancora fatica in casa la squadra di Mignani, che contro una formazione pericolante non va oltre il pari.

La cronaca: Cittadella pericoloso dopo 4’: cross di Ambrosino per la testa di Salvi che manca di poco il bersaglio. Al 7’ è bella la combinazione tra Cheddira ed Esposito che porta alla conclusione quest’ultimo: la mira però non aiuta il giocatore di proprietà dell’Inter. Il Bari prende campo negli ultimi minuti del primo tempo: al 39’ tiro cross di Mazzotta che Kastrati blocca in due tempi. Palo del Bari al 43’: Bellomo ruba palla sulla destra e avvia l’azione. Dopo un batti e ribatti la sfera arriva a Cheddira che crossa per la testa di Benedetti: l’inzuccata della mezzala si ferma sul palo. Va meglio al 7’ della ripresa: angolo di Bellomo, testa di Benedetti e pallone che entra in porta dopo aver toccato il palo. Prova a reagire il Cittadella con il neoentrato Embalo: frustata dai 20 metri fuori di poco. Gorini gioca il tutto per tutto inserendo Maistrello per Salvi e trova il pareggio: sugli sviluppi di un angolo batti e ribatti con il pallone che resta a pochi metri dalla porta dove proprio l’attaccante lo spinge in rete. Il Cittadella rischia anche di vincerla al 93’: Caprile è bravo a respingere in angolo su Antonucci. Finisce così con un punto a testa che accontenta di più i veneti.

