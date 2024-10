Bari, auto finisce sugli scogli a Torre Quetta: morto un ragazzo, altri quattro gravi

BARI – Avrebbe con tutta probabilità perso il controllo dell’auto il ragazzo che ieri sera, all’altezza di Torre Quetta sul lungomare di Bari, è finito fuori strada arrivando sugli scogli. L’impatto tra via Di Cagno Abbrescia all’incrocio con via Ballestero. Con lui altri quattro ragazzi, tutti poco più che diciottenni. Forse la pioggia ad aver fatto perdere all’auto aderenza con l’asfalto. Due dei giovani sarebbero stati soccorsi fuori dall’auto perché sbalzato fuori dall’abitacolo. Per gli altri tre è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale mentre il 118 ha trasportato i ragazzi in tre nosocomi del capoluogo. Uno di loro, un 19enne del San Paolo, è morto nella notte; gli altri quattro sarebbero ricoverati in gravissime condizioni

