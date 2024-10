Ferrandina, bus in fiamme: a bordo 25 persone

Alle ore 20:00 circa di domenica 20 ottobre 2024, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera che opera nel territorio di Ferrandina, supportata dagli operatori VV.F. di autobotte della Sede Centrale, è intervenuta sul raccordo S.S. 7 – via Appia, al km. 2, in soccorso dei 25 occupanti di un autobus il cui vano motore è andato in fiamme. All’interno del mezzo, viaggiavano 21 ragazzi, alcuni dei quali minorenni, e 4 responsabili della squadra INVICTA Calcio di Matera. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, dei Carabinieri e gli operatori del Soccorso Stradale.

