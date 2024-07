Bari, stagione al via: Longo e Magalini ottimisti sul mercato

Comincia ufficialmente la stagione 2024/25 per il Bari: ritrovo l’antistadio e primo allenamento diretto da Moreno Longo, sotto lo sguardo del direttore sportivo Magalini e del vice nonché ex capitano Di Cesare.

Non mancano i volti nuovi: in attesa di ulteriori novità dalla campagna trasferimenti ecco Costantino Favasuli, classe 2002 di proprietà della Fiorentina che con la Ternana, negli ultimi playout, aveva ben figurato contro i biancorossi. Ci sono novità under come il portiere Flavio De Giosa, classe 2007, diversi anche gli assenti: Simeri, Celiento e Manè, in odor di cessione. Fuori anche Lops e Colangiuli, che però si aggregheranno lunedì. Tra i rientranti dai prestiti ecco Scheidler e Scafetta, rispettivamente da Andorra e Messina.

Sul mercato, sia Longo che Magalini ribadiscono l’importanza del tanto lavoro da svolgere ma anche fiducia e serenità. Primi giorni di allenamento in città dunque, prima della partenza per Roccaraso prevista nel primo pomeriggio del 10 luglio: il Bari rimarrà in Abruzzo fino al 24, il 14 la prima amichevole contro il San Giovanni Teatino. Reso noto anche il primo impegno ufficiale della stagione: in Coppa Italia sarà sfida alla Cremonese il 10 agosto allo stadio Zini.

