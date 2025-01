Bari, 20enne ferito già coinvolto nell’omicidio Lopez

BARI – Non sarebbe in pericolo di vita, Francesco Crudele, il giovane di 20 anni rimasto ferito a Bari la scorsa notte da un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro che lo ha raggiunto all’addome.

La vittima, soccorsa da un amico e trasportata al Policlinico di Bari, ha subito un intervento di resezione dell’intestino ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il ferimento del ragazzo, che ha precedenti di polizia, sarebbe avvenuto dopo una lite.

A lavoro sull’episodio, accaduto con ogni probabilità nel rione Japigia della città, quartiere in cui il 20enne risiede, ci sono gli agenti della squadra mobile della questura di Bari. Crudele è già stato ferito da colpi di arma da fuoco qualche mese fa quando, nella notte tra il 22 e il 23 settembre scorso, nella discoteca Bahia di Molfetta (Bari) è stata uccisa per errore Antonia Lopez di 19 anni. In quella occasione il 20enne aveva riportato ferite a mani e torace. Era nel gruppo con la 19enne ed Eugenio Palermiti, vero obiettivo dell’agguato.

Per il delitto, è in carcere il 21enne Michele Lavopa, che aveva confessato di aver premuto il grilletto per centrare il rampollo del clan barese. Palermiti, nipote omonimo del capoclan del quartiere Japigia di Bari, è stato arrestato qualche giorno fa perché nel settembre 2023 avrebbe fatto irruzione nella scuola frequentata dalla fidanzata minorenne che poi avrebbe anche aggredito.

