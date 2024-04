Bari 2024, Laforgia rimette candidatura alle forze politiche

Bari – Non arretra e derubrica a sciocchezza l’ipotesi di terzi nomi di mediazione ma rimette la propria candidatura a sindaco di Bari alle forze politiche: Michele Laforgia torna a parlare in pubblico, dopo la rottura del “campo largo” sulle primarie. Nei prossimi giorni, il leader M5S, Giuseppe Conte, scoprirà le carte sul futuro dell’alleanza con i dem in Regione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author